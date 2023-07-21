İstinyePark sinema salonu, bu hafta vizyona girecek olan filmleri ve vizyonda olan filmleri izlemek isteyen birçok kişi tarafından talep görüyor. İstinyePark sinema salonlarının kapalı olduğunu gören sinemaseverler, İstinyePark sinema neden kapalı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstinyePark sinema neden kapalı? İstinyePark sinema salonları neden kapalı, sebebi ne?

İstinyePark sinema neden kapalı? Sorusu, özellikle vizyona girecek olan yeni filmler nedeniyle merak edilior ve internet üzerinde bu nedenle sıklıkla araştırılıyor. Birçok sinemasever tarafından tercih edilmekte olan İstinyePark sineması, film izlemek isteyen izleyicilerin tercihlerin ilk sıralarda yer alıyor. Peki, İstinyePark sinema neden kapalı? İstinyePark sinema salonları neden kapalı, sebebi ne?

İSTİNYEPARK SİNEMA NEDEN KAPALI?

İstinyePark'ta bulunan sinema salonlarının bakımda olması nedeniyle İstinyePark sineması şu anda hizmet verememektedir. Önümüzdeki günlerde bakımların sona ermesi ile birlikte İstinyePark'ta bulunan sinema salonlarının tekrardan hizmete açılacağı öngörülüyor.