Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstinye Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstinye Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstinye Üniversitesi, 2015 yılında "Liv Hospital", "Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu'nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Şu an faaliyet göstermekte olan Topkapı Kampüsü ve Vadi İstanbul Kampüsü olmak üzere 2 kampüsü vardır. Eğitim hastanesi olarak İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa ve İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'i kullanmaktadır.

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