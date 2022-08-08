İstinye Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
İstinye Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstinye Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstinye Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstinye Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstinye Üniversitesi, 2015 yılında "Liv Hospital", "Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu'nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Şu an faaliyet göstermekte olan Topkapı Kampüsü ve Vadi İstanbul Kampüsü olmak üzere 2 kampüsü vardır. Eğitim hastanesi olarak İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa ve İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'i kullanmaktadır.
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Eczacılık (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))
- Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu))
- Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Eczacılık (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (Ücretli))
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Felsefe (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Felsefe (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Kimya (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)