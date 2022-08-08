Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstinye Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstinye Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!

İstinye Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstinye Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstinye Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ