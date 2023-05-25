İstinye Park AVM yangın neden çıktı? SON DAKİKA! İstinye Park yangın mı çıktı, nasıl çıktı? İstinye Park AVM yangın son durum ne?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. Kullanıcılar tarafından yangının sebebi araştırılıyor. Peki, İstinye Park yangın sebebi ne? İstinye Park yangın nasıl çıktı? İstinye Park yangın son durum ne? İşte detaylar...

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. Kullanıcılar tarafından İstinye Park yangın sebebi araştırılıyor. Peki, İstinye Park yangın sebebi ne? SON DAKİKA! İstinye Park yangın nasıl çıktı? İstinye Park yangın son durum ne? Detaylar haberimizde...

İSTİNYA PARK AVM YANGIN SEBEBİ NE?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. AVM'nin çatı katından yükselen alevler sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Detaylar geliyor...