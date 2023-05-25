İstinye Park AVM yangın söndürüldü mü? İstinye Park AVM ne oldu? İstinye Park yangın kontrol altına alındı mı?

İstanbul'da bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, İstinye Park yangın söndürüldü mü? İstinye Park AVM ne oldu? İstinye Park yangın kontrol altına alındı mı? İşte detaylar...

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. AVM'nin çatı katından yükselen alevler sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Meydana gelen yangın sonrasında kontrol altına mı sorusu araştırılıyor. Peki, İstinye Park yangın söndürüldü mü? İstinye Park AVM ne oldu? İstinye Park yangın kontrol altına alındı mı? Detaylar haberimizde...

İSTİNYE PARK AVM YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. AVM'nin çatı katından yükselen alevler sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.