Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

İstinye Park AVM yangın söndürüldü mü? İstinye Park AVM ne oldu? İstinye Park yangın kontrol altına alındı mı?

Gündem Haberleri

İstanbul'da bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, İstinye Park yangın söndürüldü mü? İstinye Park AVM ne oldu? İstinye Park yangın kontrol altına alındı mı? İşte detaylar...

İstinye Park AVM'de korkutan yangın! Çatı katından alevler yükseldiİstinye Park AVM'de korkutan yangın! Çatı katından alevler yükseldi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. AVM'nin çatı katından yükselen alevler sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Meydana gelen yangın sonrasında kontrol altına mı sorusu araştırılıyor. Peki, İstinye Park yangın söndürüldü mü? İstinye Park AVM ne oldu? İstinye Park yangın kontrol altına alındı mı? Detaylar haberimizde...

İSTİNYE PARK AVM YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. AVM'nin çatı katından yükselen alevler sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

İstinye Park Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title