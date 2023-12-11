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İstinat duvarı Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesine çöktü

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Kocaeli'de bir binanın istinat duvarı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi binasının arka bahçesine çöktü. Olay anında bahçede kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi.

İstinat duvarı Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesine çöktü

KOCAELİ - Kocaeli'de bir binanın istinat duvarı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi binasının arka bahçesine çöktü. Olay anında bahçede kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi.

Olay, Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın istinat duvarı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi binasının arka bahçesine çöktü. Sesi duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Ekiplerin incelemelerinin ardından toplamda 35 dairenin bulunduğu 3 farklı bina ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Kuzey kısmının tahliye edilmesine karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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