İstinaf nedir merak ediliyor. Bir üst mahkeme tarafından denetim yapan İstinaf mahkemesi alınan kararı ikinci kez denetler. Gündemin en çok duyduğumuz kelimeleri arasında yer alan İstinaf ne demek? Kararı istinaf etmek nedir? İstinaf nedir? İşte, İstinaf etmek ne demek? İstinafın anlamı!

İstinaf ne demek? Bir üst mahkeme tarafından denetim yapan İstinaf mahkemesi alınan kararı ikinci kez denetler. Gündemin en çok duyduğumuz kelimeleri arasında yer alan İstinaf ne demek? Kararı istinaf etmek nedir? İstinaf nedir? İşte, İstinaf etmek ne demek? İstinafın anlamı haberimizde...

İSTİNAF NE DEMEK?

İstinaf, birinci dereceden mahkemeler aracılığıyla verilmiş olan kararların maddi açıdan daha üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesi demektir. İstinaf başvurusu yapıldığı zaman hukuk ya da ceza davası dosyası bir üst mahkemeye taşınır. İstinaf Mahkemesi yerel mahkeme kararını denetler.

İSTİNAF TDK ANLAMI NEDİR?

İstinaf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. TDK'ya göre istinaf kelimesi 'Mahkemelerin verdiği kararları kabul etmeyerek bir üst mahkemeye taşınma' şeklinde ifade edilir.

İSTİNAF MAHKEMESİ NEDİR?

İstinaf, dava adeta yeni baştan ele alınıyormuşçasına, ilk davada ortaya konan delillerin istinaf mahkemesince tekrar incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur. Davalı ilk derece mahkemenin verdiği karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyabilir. Mahkeme olayı, delilleri inceler ve ardından kararını davacı ve davalı kişiye açıklar. Davacı ve davalı kişi mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek İstinaf Mahkemesine başvurur. Böylece İstinaf Mahkemesi'nde dava tekrar en başından araştırılıp, analiz edilir. İlk derece mahkeme tarafından verilen kararın üst mahkemeye taşınmasıdır. İstinaf Mahkemesi ilk derece mahkemeler ve temyiz arasında bulunan mahkemedir. Sulh, Asliye, Aile, İş, Asliye Ticaret Mahkemeleri ilk derece mahkemeler olarak sayılırken, İstanbul Bölge Adliye, Ankara Bölge Adliye, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi gibi mahkemeler ikinci derece mahkemelerdir. Yargıtay ise üçüncü derece mahkemelerdir. Yargıtay'ın iş yükü hafiflemesi amacıyla Bölge Adliye Mahkemeleri kurulmuştur. İstinaf Mahkemesi ikinci kararın çıkması demektir.

İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?

İstinaf Mahkemesine giden davalarda sonucun çıkmasının süresi davaya göre değişmektedir. Genel olarak 1 yıl ile 2 yıl arasında değişiklik göstermektedir.