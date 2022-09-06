Günümüz gündeminde birçok dava durumu varolmaktadır. Çeşitli sebeplerden dolayı yaşanan durumların mahkemeye taşınması sıklıkla yaşanan bir şeydir. Mahkeme gündemi yaşayan vatandaşlar ise İstinaf Mahkemesinin ne olduğunu araştırıyor. İstinaf Mahkemesi nedir? İstinaf Mahkemesi ne kadar sürer? İstinaf ne demek?

Yaşanan bazı durumlar sonrasında vatandaşlar adaletin sağlanması amacıyla T.C. Mahkemelerine başvurur. Mahkemenin verdiği kararlar sonucu davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyabilme imkanımız vardır. Mahkemeye taşınan davası olan vatandaşlar ise İstinaf Mahkemesinin ne olduğunu araştırıyor. İstinaf Mahkemesi nedir? İstinaf ne demek? İstinaf Mahkemesi ne kadar sürer?

İSTİNAF MAHKEMESİ NEDİR?

İstinaf, dava adeta yeni baştan ele alınıyormuşçasına, ilk davada ortaya konan delillerin istinaf mahkemesince tekrar incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur. Davalı ilk derece mahkemenin verdiği karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyabilir. Mahkeme olayı, delilleri inceler ve ardından kararını davacı ve davalı kişiye açıklar. Davacı ve davalı kişi mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek İstinaf Mahkemesine başvurur. Böylece İstinaf Mahkemesi'nde dava tekrar en başından araştırılıp, analiz edilir. İlk derece mahkeme tarafından verilen kararın üst mahkemeye taşınmasıdır. İstinaf Mahkemesi ilk derece mahkemeler ve temyiz arasında bulunan mahkemedir. Sulh, Asliye, Aile, İş, Asliye Ticaret Mahkemeleri ilk derece mahkemeler olarak sayılırken,İstanbul Bölge Adliye, Ankara Bölge Adliye, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi gibi mahkemeler ikinci derece mahkemelerdir. Yargıtay ise üçüncü derece mahkemelerdir.Yargıtay'ın iş yükü hafiflemesi amacıyla Bölge Adliye Mahkemeleri kurulmuştur. İstinaf Mahkemesi ikinci kararın çıkması demektir.

İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?

İstinaf Mahkemesine giden davalarda sonucun çıkmasının süresi davaya göre değişmektedir. Genel olarak 1 yıl ile 2 yıl arasında değişiklik göstermektedir.