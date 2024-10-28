Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sezon, yarışmacıların verdikleri yanıtlar ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İzleyiciler, bu sorunun doğru yanıtını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? İşte cevabı!

İSTİKLAL MARŞI'NIN BİRİNCİ KITASININ KAÇINCI DİZESİ 'O BENİMDİR' İFADESİYLE BAŞLAR?

A) Birinci

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Dördüncü

DOĞRU CEVAP: D şıkkıdır.