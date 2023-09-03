İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur? Kim Milyoner Olmak İster 3 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

3 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 3 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sanığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru! Hangisi İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur? hangisinin sözlük tanımıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 Eylül PAZAR 400 BİN LİRALIK SORUSU

İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?

A: Mustafa Kemal Atatürk

B: Halide Edip Adıvar

C: Mehmet Akif Ersoy

D: Hamdullah Suphi Tanrıöver

Cevap: D