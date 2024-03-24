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İstiklal Caddesindeki Rus konsolosluğunda hüzün hakim

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İstiklal Caddesindeki Rus konsolosluğunda hüzün hakim

İSTANBUL - İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşlar, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bıraktı. Mum yakan Rus vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.

Moskova'da bir konser salonunda önceki gün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası onlarca vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası İstanbul'da bulunan Rus vatandaşlar Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakarak mum yakan Rus vatandaşlar, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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