İstiklal Caddesi Türk Bayraklarıyla Donatıldı

İstiklal Caddesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk Bayraklarıyla süslendi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından yerleştirilen bayraklar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Hasan YILDIRIM-Özcan KILIÇ/İSTANBUL, CUMHURİYET'in 100'üncü yılı kutlamaları nedeniyle İstiklal Caddesi Türk Bayrakları ile donatıldı.

Binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Bayrakları ile donatıldı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri İstiklal Caddesi girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan bölgede Türk Bayrakları yerleştirdi. Türk Bayraklarını görenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.