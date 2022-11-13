İstanbul'da bulunan İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Gerçekleşen patlamada ölü ya da yaralı var mı araştırılmaya başlandı. Peki, İstiklal Caddesi patlamada ölen var mı? Taksim İstiklal Caddesi kaç yaralı var? İşte detaylar...

Son Dakika: İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi: Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamada can kaybı var mı merak konusu oldu. Peki, İstiklal Caddesi patlamada ölen var mı? Taksim İstiklal Caddesi kaç yaralı var? Detaylar haberimizde...

İSTİKLAL CADDESİ PATLAMADA ÖLEN VAR MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ KAÇ YARALI VAR?

Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İlk belirlemelere göre patlamada 11 kişi yaralandı.