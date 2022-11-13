İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Vatandaşlar, patlamanın sebebini araştırmaya başladı. Peki, İstiklal Caddesi patlama sebebi ne? Taksim İstiklal Caddesi patlama ölü ya da yaralı var mı? İşte detaylar...

Son Dakika: İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi: Çok sayıda yaralı var

Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Vatandaşlar, patlamanın sebebini araştırmaya başladı. Peki, İstiklal Caddesi patlama sebebi ne? Taksim İstiklal Caddesi patlama ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

İSTİKLAL CADDESİ PATLAMA SEBEBİ NE?

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen sebebi bilinmeyen bir patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ PATLAMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.