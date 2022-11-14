Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. Peki, İstiklal Caddesi'ndeki banklar neden kaldırıldı? İstiklal Caddesi'ndeki banklar kaldırıldı mı?

İstiklal Caddesi'ndeki banklar kaldırıldı mı? Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. Peki, İstiklal Caddesi'ndeki banklar neden kaldırıldı? İstiklal Caddesi'ndeki banklar kaldırıldı mı? İşte detaylar...

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BANKLAR KALDIRILDI MI?

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı.

YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu. İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak. Temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı.

Olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir esnaf, "Bu son olaylarda bütün esnaf olarak bu ağaçların kaldırılmasını istedik" sözleriyle tepki gösterdi. Yaralıları ziyaret eden İmamoğlu banklarla ilgili gelen eleştirilere, "Bir arada, ortak bir tavırla saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmak lazım" yanıtını verdi.