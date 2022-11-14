İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırıldı mı? SON DAKİKA! İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar neden kaldırıldı?

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar neden kaldırılıyor merak ediliyor. 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nde İstanbul Valiliğinin aldığı kararla bankların kaldırılmasının ardından yeni bir karar daha alındı. Peki, İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırıldı mı? İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar neden kaldırıldı? İşte, İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor mu? Yanıtı...

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar ne oldu? İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar ne olacak, nereye dikilecek?

İstiklal Caddesi'nde bankların ardından ağaç ve beton saksılar da kaldırılıyor

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İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar neden kaldırıldı? 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nde İstanbul Valiliğinin aldığı kararla bankların kaldırılmasının ardından yeni bir karar daha alındı. Peki, İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırıldı mı? İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar neden kaldırıldı? İşte, İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor mu? Yanıtı...

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ AĞAÇLAR KALDIRILDI MI?

6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nde İstanbul Valiliğinin aldığı kararla bankların ardından beton saksılar ve ağaçların da kaldırılma çalışmalarına başlandı.

BETON SAKSILAR DA KALDIRILMAYA BAŞLANDI

Patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılar saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.

AĞAÇLAR PARKLARA DİKİLECEK

150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

ÇALIŞMA SIRASINDA YAYA TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi'nin saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatılacağı belirtildi.