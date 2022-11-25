Beyoğlu'nun fon müziğini yapan sokak müzisyenlerini son zamanlarda göremeyen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde, Taksim'de müzik yasak mı, sokak müziği çalmak yasak mı? sorusunun cevabın araştırıyor. Peki, İstiklal Caddesi'nde, Taksim'de müzik yasak mı, sokak müziği çalmak yasak mı? İşte konu hakında tüm detaylar...

13 Kasımda Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırı sonrası pek çok sivil vatandaşımız yaralanmış ,6 kişi de hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra bölgede geniş güvenlik tedbirleri alan emniyet güçlerisokak müzisyenlerinde kapsayan bir dizi tedbir açıkladı. Bir süredir sokak sanatçılarını istikalar caddesinde ve çevresinde göremeyen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde, Taksim'de müzik yasak mı, sokak müziği çalmak yasak mı? sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

TAKSİM'DE MÜZİK YAPMAK YASAK MI?

İstiklal Caddesi'nde yeni alınan güvenlik önlemler kapsamında cadde üzerinde birçok etkinliğe kısıtlama getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan"Genel Emir" kapsamında İstikalar caddesinde ve Taksim meydanında toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılması yasaklandı. Yasağın ne kadar süreceğine yönelik resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

İstiklal Caddesi'nde alınan yeni güvenlik önlemler şu şekilde belirtildi:

Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

Stant kurulmasına,

Sergi açılmasına,

Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

Hanutçuluk faaliyetlerine,

Ve benzerlerine,

Kesinlikle izin verilmeyecektir"

Genel Emir'de "Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir"