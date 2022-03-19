İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sırasında yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ise yoğunluk yaşandı. Kar yağışıyla birlikte sokağa çıkan yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkarttı.