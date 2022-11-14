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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı olan İstiklal Caddesi hangi yakada olduğu merak ediliyor. İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Döneminde meydana getirilen bir alandır. Bununla birlikte, Beyoğlu'nda bulunan ve bir tünel ile Taksim'e bağlanan Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biridir. İstiklal Caddesi hangi yakada? İstiklal Caddesi nerede soruları merak ediliyor. İstiklal Caddesi hangi yakada? İstiklal Caddesi nerede? Detaylar haberimizdedir…

İSTİKLAL CADDESİ HANGİ YAKADA?

İstiklal Caddesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Tünel Meydanı ile Taksim Meydanı arasında yer alan popüler bir caddedir. 19. yüzyılın sonlarından günümüze dek Türkiye'nin en popüler caddesi olma unvanını koruyan cadde, 1,4 km uzunluğundadır. Orta noktası Galatasaray Lisesi'nin yanından geçen Yeniçarşı Caddesi'nin caddeyi kestiği ve 50. Yıl Anıtı'nın bulunduğu yer kabul edilir. Ortalama olarak 74 metre yükseklikte yer alan İstiklal Caddesi idari olarak 9 ayrı mahalleyi kapsar.

Beyoğlu İlçesi adını, İstiklal Caddesi ve ona açılan sokakların olduğu alanı kapsayan Beyoğlu semtinden alır. Tarlabaşı Bulvarı caddenin paralelinde uzanır. İstiklal Caddesi Avrupa yakasındadır.

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