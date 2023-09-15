Balıkesir'in Gönen ilçesinde işten çıkartılan 57 kadın işçinin hukuk mücadelesi sürüyor. İstinaf mahkemesinden dönen dava Gönen Adliyesi'nde görülmeye devam ederken, kadınlar mağdur olduklarını ifade ediyor ve davanın bir an önce sonuçlanmasını bekliyorlar.

İşten atılan kadınlar Gönen Adliyesi'nde haklarını arıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık 2 buçuk yıl önce işten çıkartılan 57 kadın işçinin hukuk mücadelesi sürüyor. İstinaf mahkemesinden dönen dava Gönen Adliyesi'nde görülmeye devam ederken, aradan geçen uzun zamana rağmen karar çıkmaması karşısında kadınlar mağdur olduklarını ifade ederken, davanın bir an önce karara bağlanmasını bekliyorlar.

Gönen'de otomobil sektörüne kılıf üretimi yapan Adin isimli fabrikada çalışırken sendikaya üye oldukları iddiası ile işten çıkartılan kadınların hukuk mücadelesi 2 buçuk yıldır devam ediyor. İstinaf mahkemesine giden ve eksik evrak nedeniyle geri dönen dava Gönen Adliyesi'nde görülmeye devam ediyor. Adliye önünde konuşan Bandırma Kadın Platformu Başkanı İpek Çetinkuş, "2 buçuk yıl önce Adin'den sendikaya üye oldukları gerekçesi ile işten atılan arkadaşlarımızın duyumunu aldık ve kendileri ile tanıştık. Çektikleri sıkıntıları, yaşadıkları mobbingi, hepsinden haberimiz var. Aramızda dayanışma ile kredi borçlarını ödedik, ev kiralarını ödedik. Arkadaşlarımız resmen sıfırdan kurdukları bir iş yerinde sendikalı olup, haklarını almak istediklerinde 'iş performans düşüklüğü' nedeniyle işten çıkartıldılar. Çekildikleri sorgu odalarında e-devlet uygulamalarına girilmiş, neden sendikalı oldukları sorulmuş. Böyle bir yönetim olmaz, bu anayasal haktır. Biz kadın platformu olarak, STK'lar olarak kız arkadaşlarımızı destekleyeceğiz" dedi.

İlgili sendikanın Bandırma Şube Başkanı Levent Balkış ise, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Balkış, "Bandırma Demokrasi Platformu adına buradayız. Adin'den mağdur olan kadın işçileri desteklemek için geldik. 2 yıldır takip ediyoruz süreci. Türkiye'de kadın olmak zor, kadın işçi olmak daha da zor. Bu arkadaşlar anayasal hak olan sendikaya üye oldukları için işten atıldılar, bu da yetmezmiş gibi işverenden mobbing gördüler. Davalar devam ediyor. Kendilerinin yanındayız" dedi.

Eksik evrakların giderilmesi için dava ileri bir tarihe ertelendi.