İstek Vakfı ne zaman kurulduğu ve İstek Vakfı kim tarafından kurulduğu sıklıkla araştırılıyor. Birçok yerde kampüsü bulunan İstek Vakfı okulları ne zaman kurulduğu merak ediliyor. Peki, İstek Vakfı kimin? İstek Vakfı ne zaman kuruldu?

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İSTEK VAKFI KİMİN?

Sayın Bedrettin Dalan tarafından kurulan İSTEK Vakfı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş ve girişimci nesiller yetiştirmektedir. Bugün Anaokulundan Üniversiteye uzanan bir eğitim zincirine sahip kurumumuz 22 Anaokulu, 22 İlkokul, 22 Ortaokul, 21 Anadolu Lisesi, 16 Fen Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi ile ülkemizin geleceğinde söz sahibidir.

İSTEK VAKFI NE ZAMAN KURULDU?

1985 yılında kurulan, İSTEK Vakfı okullarının ilki Göztepe-Çiftehavuzlar'da kurulan Semiha Şakir Lisesi'dir. 1985-1986 öğretim yılında eğitime başlayan Semiha Şakir Lisesi'nin ardından sırası ile;