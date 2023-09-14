Fenerbahçe'nin yolları ayırdığı Nazım Sangare, Fatih Karagümrük'te

Fenerbahçe, kadro planlamasında yer almayan Nazım Sangare ile yollarını ayırdı. Nazım Sangare, VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaştı. Fenerbahçe, bu transferden bonservis almayacak.

Kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe'de Nazım Sangare, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 29 yaşındaki futbolcu İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşma imzalayacak.

KARAGÜMRÜK'E İMZAYI ATACAK

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin transferi için el sıkıştı. Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis ücreti almaması bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Nazım Sangare, kendisini Karagümrüklü yapacak sözleşmeye imza atacak.

YOLLAR RESMEN AYRILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

SANGARE'NİN KARİYERİ

Babası Gineli annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen 29 yaşındaki sağ bek, Aachen, Gladbach, Düsseldorf, Osnabrück'te oynadıktan sonra 2017'de Antalyaspor ile Türkiye'ye geldi. 3 sezonluk başarılı performansının ardından 1.75 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Sangare, 114 Süper Lig maçında 5 gol atıp 9 asist yaptı. Nazım Sangare, Türk Milli Takım formasını 6 kez terletti.