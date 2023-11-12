İşte Premier Lig bu! 8 gollü çılgın maçta kazanan yok

İngiltere Premier Lig'in 12. hafta maçında Manchester City ve Chelsea kıyasıya bir mücadele sergiledi. Stamford Bridge'de oynanan maçta iki takım da 4'er gol atarak sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaştı. Stamford Bridge'de oynanan maç 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

CITY KAÇTI CHELSEA KOVALADI

Manchester City, 25. dakikada Haaland'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Chelsea 29. dakikada Thiago Silva ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi 37. dakikada Sterling ile öne geçti. City'de bu kez Akanji sahneye çıktı ve 45+1'de beraberliği sağladı.

EŞİTLİK BOZULMADI

Konuk takım 47. dakikada Haaland ile 3-2 öne geçti. Chelsea bu gole 67. dakikada Jackson ile karşılık verdi. City 86. dakikada Rodri ile skoru 4-3 yaptı. Chelsea son anda 90+5. dakikada Palmer ile penaltıdan skoru tekrar eşitledi ve maç 4-4 bitti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Manchester City puanını 28'e çıkardı ve zirveye oturdu. Chelsea ise 16 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Newcastle ile karşılaşacak. City ise Liverpool'u konuk edecek.