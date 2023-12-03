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İşte Premier Lig bu! 6 gollü Manchester City-Tottenham maçında kazanan çıkmadı

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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Tottenham 3-3 berabere kaldı.

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı. Gol düellosuna dönen maçta kazanan çıkmadı.

İLK YARIYI CITY KAZANDI

Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Heung-Min Son kendi kalesine, 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish kaydetti.

TOTTENHAM PES ETMEDİ

Konuk ekip Tottenham'ın gollerini ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Manchester City puanını 30'a yükseltirken, Tottenham 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, Tottenham evinde West Ham'ı konuk edecek.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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