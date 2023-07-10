TV8'in yeni başlayan yarışma programı İşte Gelin İşte Kaynana'nın jürileri kimlerdir merak edildi. İzleyiciler yarışma hakkında, İşte Gelin İşte Kaynana jürileri kimler? İşte Gelin İşte Kaynana ödülü ne, yarışma konsepti nasıl? İşte Gelin İşte Kaynana ne zaman, saat kaçta? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

İşte Gelin İşte Kaynana TV8'de başlayan yeni yarışma programıdır. Programda 3 jüri bulunuyor. Peki, İşte Gelin İşte Kaynana jürileri kimler? İşte Gelin İşte Kaynana ödülü ne, yarışma konsepti nasıl? İşte Gelin İşte Kaynana ne zaman, saat kaçta, hangi günler? İşte Gelin İşte Kaynana hangi kanalda yayınlanıyor, her gün var mı, hafta sonu var mı?

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜNLER?

İşte Gelin İşte Kaynana yarışma programı hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Program Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in sezon finali yapmasının ardından yayınlanmaya başladı.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Gelin ve kayınvalidelerin şıklık yarışının yaşanacağı yepyeni bir moda programı İşte Gelin İşte Kaynana jürileri; Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş'tır.

Programın jürileri şöyle:

- Gülşah Saraçoğlu

- Lerzan Mutlu

- Bülent Serttaş

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA ÖDÜLÜ NE, KONSEPTİ NASIL?

İşte Gelin İşte Kaynana moda programının büyük ödülü nedir henüz bilinmiyor, açıklanmadı. Programda gelin ve kaynanaların şıklık yarışı yaşanacak.