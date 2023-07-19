İşte Gelin İşte Kaynana Canlı izle!

İşte Gelin İşte Kaynana yarışma programı hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Program Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in sezon finali yapmasının ardından yayınlanmaya başladı. İşte İşte Gelin İşte Kaynana Canlı izleme linki ve detaylar…

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜNLER?

İşte Gelin İşte Kaynana yarışma programı hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Program Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in sezon finali yapmasının ardından yayınlanmaya başladı.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Gelin ve kayınvalidelerin şıklık yarışının yaşanacağı yepyeni bir moda programı İşte Gelin İşte Kaynana jürileri; Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş'tır.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA ÖDÜLÜ NE, KONSEPTİ NASIL?

İşte Gelin İşte Kaynana moda programının büyük ödülü nedir henüz bilinmiyor, açıklanmadı. Programda gelin ve kaynanaların şıklık yarışı yaşanacak.

İşte Gelin İşte Kaynana programını TV8 platformlarından takip edebilirsiniz.