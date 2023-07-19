İşte Gelin İşte Kaynana Canlı izle!
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TV8'in yeni başlayan yarışma programı İşte Gelin İşte Kaynana'nın jürileri kimlerdir merak edildi. İzleyiciler yarışma hakkında, CANLI izleme link araştırıldı. İşte Gelin İşte Kaynana Canlı izle! İşte detaylar...
İşte Gelin İşte Kaynana yarışma programı hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Program Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in sezon finali yapmasının ardından yayınlanmaya başladı. İşte İşte Gelin İşte Kaynana Canlı izleme linki ve detaylar…
İşte Gelin İşte Kaynana yarışma programı hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Program Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in sezon finali yapmasının ardından yayınlanmaya başladı.
Gelin ve kayınvalidelerin şıklık yarışının yaşanacağı yepyeni bir moda programı İşte Gelin İşte Kaynana jürileri; Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş'tır.
İşte Gelin İşte Kaynana moda programının büyük ödülü nedir henüz bilinmiyor, açıklanmadı. Programda gelin ve kaynanaların şıklık yarışı yaşanacak.
İşte Gelin İşte Kaynana programını TV8 platformlarından takip edebilirsiniz.