Popüler televizyon programı 'İşte Gelin İşte Kaynana'nın yayından kalkıp kalkmadığı merak konusu oldu. Programın bugünkü yayın programında yer alıp almadığı ve neden yayınlanmadığı konusunda bilgi arayışı sürüyor. Peki, İşte Gelin İşte Kaynana bitti mi? İşte Gelin İşte Kaynana bugün yok mu, neden yok? İşte detaylar...

İşte Gelin İşte Kaynana hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği İşte Gelin İşte Kaynana yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümü göremeyen kullanıcılar tarafından İşte Gelin İşte Kaynana neden yok sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Gelin İşte Kaynana bitti mi merak konusu oldu. Peki, İşte Gelin İşte Kaynana bitti mi? İşte Gelin İşte Kaynana bugün yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA KONUSU NE?

Gelin ve kayınvalidelerin şıklık yarışının yaşanacağı bir moda programıdır. İşte Gelin İşte Kaynana jürileri arasında, Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş yer almaktadır. İşte Gelin İşte Kaynana yarışma programı hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyordu.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA BİTTİ Mİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Gelin İşte Kaynana 40.bölümüyle ekran macerasına son vermiştir.