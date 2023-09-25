İşte futbol bu! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u adeta sahadan sildi

Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 44. ve 62. dakikalarda Edin Visca ve Paul Onuachu'dan gelirken, Hatayspor'un golleri 72., 88. ve 90+6. dakikalarda Rigoberto Rivas, Lamkel Ze ve Bashiru'dan geldi.