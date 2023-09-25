İşte futbol bu! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u adeta sahadan sildi
Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 44. ve 62. dakikalarda Edin Visca ve Paul Onuachu'dan gelirken, Hatayspor'un golleri 72., 88. ve 90+6. dakikalarda Rigoberto Rivas, Lamkel Ze ve Bashiru'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 3-2'lik skorla kazandı.
HATAYSPOR, SON 20 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ
Trabzonspor, 44. dakikada Edin Visca ve 62. dakikada Paul Onuachu ile 2-0 öne geçti. Hatayspor'un golleri 72. dakikada Rigoberto Rivas, 88. dakikada Lamkel Ze ve 90+6. dakikada Bashiru'dan geldi.
VOLKAN DEMİREL'DEN ÇILGIN SERİ
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. (16 galibiyet, 11 beraberlik)