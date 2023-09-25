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İşte futbol bu! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u adeta sahadan sildi

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Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 44. ve 62. dakikalarda Edin Visca ve Paul Onuachu'dan gelirken, Hatayspor'un golleri 72., 88. ve 90+6. dakikalarda Rigoberto Rivas, Lamkel Ze ve Bashiru'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 3-2'lik skorla kazandı.

HATAYSPOR, SON 20 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Trabzonspor, 44. dakikada Edin Visca ve 62. dakikada Paul Onuachu ile 2-0 öne geçti. Hatayspor'un golleri 72. dakikada Rigoberto Rivas, 88. dakikada Lamkel Ze ve 90+6. dakikada Bashiru'dan geldi.

İşte futbol bu! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u adeta sahadan sildi

İşte futbol bu! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u adeta sahadan sildi

VOLKAN DEMİREL'DEN ÇILGIN SERİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. (16 galibiyet, 11 beraberlik)

İşte futbol bu! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u adeta sahadan sildi

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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