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İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

19 Aralık 2023 16:13 Güncelleme: 16:17 Abone Ol

İstanbulspor ve Trabzonspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi merak konusu oldu. İki takımın karşılaşacağı maçın ne zaman olduğu futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...