İstanbulspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç başladı mı, hangi kanalda? 5 Ağustos 2022 Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi kim?
Süper Lig 2022-2023 yeni sezonu bugün başlıyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk maçı izleyen taraftarlar maç hakkında, İstanbulspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç başladı mı? 5 Ağustos 2022 Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi kim? araştırması yapıyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı nerede oynanıyor? İstanbulspor - Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İstanbulspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç başladı mı, hangi kanalda? 5 Ağustos 2022 Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi kim?
İstanbulspor - Trabzonspor maçı bugün 5 Ağustos Cuma 2022 bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
İstanbulspor - Trabzonspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç henüz başlamadı. Gol olduğunda bilgileri paylaşacağız.
Trabzonspor 1-0 önde.
Trabzonspor'un golleri:
- 16. dakika : Andreas Cornelius
Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius
Maç, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.