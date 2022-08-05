İstanbulspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç başladı mı, hangi kanalda? 5 Ağustos 2022 Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi kim? - Haberler

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İstanbulspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç başladı mı, hangi kanalda? 5 Ağustos 2022 Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi kim?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç başladı mı, hangi kanalda? 5 Ağustos 2022 Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi kim?

Süper Lig 2022-2023 yeni sezonu bugün başlıyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk maçı izleyen taraftarlar maç hakkında, İstanbulspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç başladı mı? 5 Ağustos 2022 Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi kim? araştırması yapıyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı nerede oynanıyor? İstanbulspor - Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

 - Güncelleme:

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İstanbulspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç başladı mı, hangi kanalda? 5 Ağustos 2022 Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi kim?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı bugün 5 Ağustos Cuma 2022 bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

İstanbulspor - Trabzonspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç henüz başlamadı. Gol olduğunda bilgileri paylaşacağız.

Trabzonspor 1-0 önde.

Trabzonspor'un golleri:

  • 16. dakika : Andreas Cornelius

Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Maç, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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