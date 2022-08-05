Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İstanbulspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç başladı mı, hangi kanalda? 5 Ağustos 2022 Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi kim?

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı bugün 5 Ağustos Cuma 2022 bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANIYOR?

İstanbulspor - Trabzonspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maç henüz başlamadı. Gol olduğunda bilgileri paylaşacağız.

Trabzonspor 1-0 önde.

Trabzonspor'un golleri:

16. dakika : Andreas Cornelius

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11!

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.