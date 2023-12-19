Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı hakemi kimdi? İşte İstanbulspor Trabzonspor maçı hakemi ve yaşanan olaylar...

İstanbulspor - Trabzonspor maçı hakemi kim? Olaylı geçen İstanbulspor - TS maçını kim yönetiyordu?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı hakemi kim? Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı hakemi kimdi? İşte İstanbulspor Trabzonspor maçı hakemi ve yaşanan olaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı hakemi Ali Şansalan idi. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Mehmet Kısal ve Serkan Olguncan olurken, 4. hakem olarak Burak Pakkan görev yaptı.

MAÇTA NE OLDU?

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.