İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı izle! 5 Ağustos Cuma 2022 Süper Lig yeni sezon ilk maç canlı yayın izle! Trabzonspor maçı canlı izleme linki!
İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ilk maçını canlı izlemek isteyen seyirciler, İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı izle! 5 Ağustos Cuma 2022 Süper Lig yeni sezon ilk maç canlı yayın izle! Trabzonspor maçı canlı izleme linki! araştırması yapıyor. İşte canlı yayın izleme linki!
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İstanbulspor - Trabzonspor maçı bugün 5 Ağustos Cuma 2022 bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
İstanbulspor - Trabzonspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç henüz başlamadı. Gol olduğunda bilgileri paylaşacağız.
Trabzonspor 1-0 önde.
Trabzonspor'un golleri:
- 16. dakika : Andreas Cornelius
Maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE!
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius
Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Maç, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.
TFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.
Süper Lig'e bu sezon yeniden adım atan İstanbulspor ile Trabzonspor, en son 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor rakibiyle oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.