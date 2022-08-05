Süper Lig 2022-2023 yeni sezonu bugün başlıyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk maçı izleyen taraftarlar maç hakkında, İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı izle! 5 Ağustos Cuma 2022 Süper Lig yeni sezon ilk maç canlı yayın izle! Trabzonspor maçı canlı izleme linki araştırması yapıyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı yayın izleme linki var mı? Maç nereden izlenir? Maç şifresiz mi? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı bugün 5 Ağustos Cuma 2022 bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANIYOR?

İstanbulspor - Trabzonspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maç henüz başlamadı. Gol olduğunda bilgileri paylaşacağız.

Trabzonspor 1-0 önde.

Trabzonspor'un golleri:

16. dakika : Andreas Cornelius

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE!

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11!

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTA EKSİKLER NELERDİR?

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.

17 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

TFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.

2004-2005 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ

Süper Lig'e bu sezon yeniden adım atan İstanbulspor ile Trabzonspor, en son 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor rakibiyle oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.