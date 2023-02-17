Normal şartlar altında 17 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan İstanbulspor - Sivasspor maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından İstanbulspor - Sivasspor maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, İstanbulspor - Sivasspor maçı ertelendi mi? İstanbulspor - Sivasspor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

İstanbulspor - Sivasspor maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. İstanbulspor - Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, İstanbulspor - Sivasspor maçı ertelendi mi? İstanbulspor - Sivasspor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen İstanbulspor - Sivasspor maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre İstanbulspor - Sivasspor maçı, 17 Şubat Pazar günü oynanmayacak.