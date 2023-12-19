Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci yarı maç 2-1'ken İstanbulspor sahadan çekildi. Peki, İstanbulspor neden sahadan çekildi?

İstanbulspor neden sahadan çekildi?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 2. Yarı maç 2-1 deva ederken İstanbulspor sahadan çekildi. Peki, İstanbulspor neden sahadan çekildi? Maçta son durum ne?

İSTANBULSPOR NEDEN SAHADAN ÇEKİLDİ?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci yarı maç 2-1'ken İstanbulspor sahadan çekildi.

Maçta Trabzonspor'un attığı gol öncesindeki faul pozisyonuna itirazı nedeniyle İstanbulspor sahadan çekildi.

Son durum: İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına, Trabzonspor oyuncuları ise sahada.

İstanbulspor kaptanı Mehmet Ekşi, hakemlere takımın sahadan çekildiğini iletti.