İstanbulspor küme mi düştü? Sorusu, bugün oynanan karşılaşma ile gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı. Peki, İstanbulspor küme mi düştü? İstanbulspor küme düşecek mi, son durum ne?

İSTANBULSPOR KÜME Mİ DÜŞTÜ?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi ve bu sezon ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. İstanbulspor'un golünü 85. dakikada Racine Coly, Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada penaltıdan Sofiane Feghouli attı.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor'un ligin bitimine 5 hafta kala 17 puanla küme düşmesi kesinleşti. Ateş hattından uzaklaşan Fatih Karagümrük ise puanını 33'e yükseltti. Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Antalyaspor'u ağırlayacak.