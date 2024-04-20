İstanbulspor küme mi düştü? İstanbulspor küme düşecek mi, son durum ne?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi. Peki, İstanbulspor küme mi düştü? İstanbulspor küme düşecek mi, son durum ne?
İstanbulspor küme mi düştü? Sorusu, bugün oynanan karşılaşma ile gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı. Peki, İstanbulspor küme mi düştü? İstanbulspor küme düşecek mi, son durum ne?
İSTANBULSPOR KÜME Mİ DÜŞTÜ?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi ve bu sezon ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. İstanbulspor'un golünü 85. dakikada Racine Coly, Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada penaltıdan Sofiane Feghouli attı.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor'un ligin bitimine 5 hafta kala 17 puanla küme düşmesi kesinleşti. Ateş hattından uzaklaşan Fatih Karagümrük ise puanını 33'e yükseltti. Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Antalyaspor'u ağırlayacak.