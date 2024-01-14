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İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir?

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İstanbulspor - Konyaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman?

14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan İstanbul spor - Konya spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İstanbulspor - Konyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir?

İSTANBULSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Ocak 2024 tarihinde İstanbulspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 13:30'da İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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