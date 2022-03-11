İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ertelendi mi? İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta?

İstanbul spor - Keçiörengücü maçı ertelendi mi sorusunun yanıtı merak edilen spor haberleri arasında yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor - Keçiörengücü maçı hangi gün? Türkiye Futbol Federasyonu ( Tff ) kötü hava koşulları nedeniyle aldığı tedbirleri resmi internet sitesinden duyurdu.

İSTANBULSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? ERTELENDİ Mİ?

Bugün saat 17:00'da oynanacka olan İstanbulspor-Keçiörengücü müsabakası da 1 hafta ertelendi. İki ekibin karşılaşması 18 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

İSTANBULSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ GÜN?

İstanbulspor-Keçiörengücü Maçı, 18 Mart Cuma günü oynanacaktı ancak ertelendi.

İSTANBULSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Keçiörengücü Maçı, saat 20:00 başlayacak.

İSTANBULSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbulspor ve Keçiörengücü, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig Ertelendi maçı, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig bir hafta kaydırıldı

Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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