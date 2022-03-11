İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ertelendi mi? İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta?
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İstanbul dahil ülkemizin genelinde etkili olan kar yağışı ve aybar kar fırtınası nedeniyle spor müsabaklarının tarihinde değişikliğe gidildi. İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ertelendi mi? İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı bu kapsamda merak edilen konular arasında yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarıyla ilgili aldığı kararı resmi internet sitesinden paylaştı. İşte, detaylar...
İstanbul spor - Keçiörengücü maçı ertelendi mi sorusunun yanıtı merak edilen spor haberleri arasında yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor - Keçiörengücü maçı hangi gün? Türkiye Futbol Federasyonu ( Tff ) kötü hava koşulları nedeniyle aldığı tedbirleri resmi internet sitesinden duyurdu.
Bugün saat 17:00'da oynanacka olan İstanbulspor-Keçiörengücü müsabakası da 1 hafta ertelendi. İki ekibin karşılaşması 18 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
İstanbulspor-Keçiörengücü Maçı, 18 Mart Cuma günü oynanacaktı ancak ertelendi.
İstanbulspor-Keçiörengücü Maçı, saat 20:00 başlayacak.
İstanbulspor ve Keçiörengücü, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig Ertelendi maçı, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.
Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.
Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.
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