İstanbulspor - Kayserispor maçı saat kaçta, maç bugün mü? İstanbulspor - Mondihome Kayserispor maçının hakemleri kimler?
Gündem Haberleri
2023-2024 Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının ilk maçı İstanbulspor - Kayserispor arasında oynanacak. Maç bugün saat kaçta başlayacak futbol severler tarafından merak edildi. Peki, İstanbulspor - Kayserispor maçı saat kaçta, maç bugün mü? İstanbulspor - Mondihome Kayserispor maçının hakemleri kimler? İşte detaylar...
İstanbulspor - Kayserispor maçının başlamasına saatler kala futbol severler internetten, İstanbulspor - Kayserispor maçı saat kaçta, maç bugün mü? İstanbulspor - Mondihome Kayserispor maçının hakemleri kimler? araştırması yapıyor. Peki, İstanbulspor - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak? İstanbulspor - Kayserispor maçının hakemleri kimdir? İşte bilgiler...
İstanbulspor - Kayserispor maçı 18 Ağustos 2023 Cuma (bu akşam) saat 21:00 'da başlayacaktır.
İstanbulspor - Kayserispor maçını Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)
SAMET ÇAVUŞ(1. Yardımcı Hakem)
ÖZGÜR ERTEM(2. Yardımcı Hakem)
ÖMER FARUK TURTAY(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
BAHATTİN ŞİMŞEK(AVAR)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(AVAR)
HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)
MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)
İSMAİL ERKAN BİLBEN(Temsilci)
BÜLENT ARAL(Temsilci)
SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)