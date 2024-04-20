İstanbulspor kaçıncı kümede? İstanbulspor küme düştü mü? soruları merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk etti. İstanbulspor kaçıncı kümede? İstanbulspor küme düştü mü? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBULSPOR KAÇINCI KÜMEDE?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

İstanbulspor'un golünü 85. dakikada Racine Coly, Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada penaltıdan Sofiane Feghouli kaydetti.

KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor'un ligin bitimine 5 hafta kala 17 puanla küme düşmesi kesinleşti. Ateş hattından uzaklaşan Fatih Karagümrük ise puanını 33'e yükseltti. Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

BAŞKAN TAKIMINI SAHADAN ÇEKMİŞTİ

19 Aralık 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. 2. Yarı maç 2-1 devam ederken İstanbulspor Trabzonspor'un 2. golünden önce faul olduğunu iddia ederek itiraz etmiş ve maçtan çekilmişti. Saha kenarına gelen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, maçın 74. Dakikasında oyuncularına soyunma odasına gidin emri vermişti. Maç hükmen 3-0 Trabzonspor lehine sonuçlandı.