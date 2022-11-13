İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

13 Kasım Pazar günü oynanacak Spot toto 1. lig karşılaşmalarından bir tanesi olan İstanbulspor - Hatayspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İstanbulspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen İstanbulspor - Hatayspor maçı 13 Kasım Pazar günü İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbulspor - Hatayspor karşılaşması Bein Sports 2 kanalından saat 17:00'da canlı yayınlanacak ve Bein Sports 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.