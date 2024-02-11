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İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir?

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İstanbulspor - Gaziantep FK maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?

11 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İstanbulspor - Gaziantep FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir?

İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 11 Şubat Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın canlı yayını Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından izlenebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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