İstanbulspor- Galatasaray maçı nerede oynanacak ve İstanbulspor- Galatasaray maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Kocaeli, Sakarya ve Kadıköy'de oynanacağı iddia edilen İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi belli oldu. Peki, İstanbulspor- Galatasaray maçı nerede oynanacak? İstanbulspor- Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor- Galatasaray maçının adresi merak konusu oldu İstanbulspor- Galatasaray maçı nerede oynanacak ve İstanbulspor- Galatasaray maçı ne zaman olacağı araştırılıyor. İstanbulspor- Galatasaray maçı nerede oynanacak ve İstanbulspor- Galatasaray maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. İstanbulspor- Galatasaray maçı nerede oynanacak? İstanbulspor- Galatasaray maçı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBULSPOR- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı.

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 16 Mayıs'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç yapılmasını yasaklamıştı. Bu karar sonrası Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor- Galatasaray maçının adresi merak konusu olmuştu. TFF, kritik maç için açıklamada bulundu.