İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
İstanbulspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. İki takımın karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
İstanbulspor Galatasaray maçının detayları araştırılmaktadır. Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından İstanbulspor ve Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Aramam motorlarında İstanbulspor ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal sorgulatılıyor. Peki, İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?İstanbulspor ve Galatasaray maçı 26 Eylül Salı günü saat 20.00'da gerçekleşecektir.
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.