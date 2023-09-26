İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

İstanbulspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. İki takımın karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...