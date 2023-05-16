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İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbulspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbulspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen İstanbulspor Galatasaray takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. İstanbulspor Galatasaray maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, İstanbulspor GS maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?

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İstanbulspor Galatasaray maçı saat kaçta? Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen İstanbulspor Galatasaray takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. İstanbulspor Galatasaray maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, İstanbulspor GS maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Detaylar...

İstanbulspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçı İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İstanbulspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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