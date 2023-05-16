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İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden İstanbulspor Galatasaray maçı oynanıyor. İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. İstanbulspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, İstanbulspor GS maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

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İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden İstanbulspor Galatasaray maçı oynanıyor. İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. İstanbulspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, İstanbulspor GS maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

İstanbulspor - Galatasaray maçı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

İstanbulspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İstanbulspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1'ten canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

İstanbulspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçı İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İstanbulspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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