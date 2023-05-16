İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

İstanbulspor - Galatasaray maçı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

İstanbulspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İstanbulspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1'ten canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbulspor - Galatasaray maçı İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.