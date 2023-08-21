TFF, Avrupa'da play-off oynayacak takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un hafta sonunda oynayacağı maçları erteledi. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi?

Ajansspor'un haberine göre TFF, Avrupa'da play-off oynayacak takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un hafta sonunda oynayacağı maçları erteledi. İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi? İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

TFF, Avrupa'da play-off oynayacak takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un hafta sonunda oynayacağı maçları erteledi.

İstanbulspor Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı henüz açıklanmadı. İstanbulspor Galatasaray maçının tarihi açıklandığında sayfamızdan yayınlanacaktır. Günce bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşlar ise 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.