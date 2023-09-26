İstanbulspor - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) İstanbulspor - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İstanbulspor - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler İstanbulspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İstanbulspor - Galatasaray maç özeti! İstanbulspor - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İstanbulspor - Galatasaray maç özeti!