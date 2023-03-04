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İstanbulspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? 4 Mart İstanbulspor - Galatasaray gollerini izle! Golleri kim attı?

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İstanbulspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? 4 Mart İstanbulspor - Galatasaray gollerini izle! Golleri kim attı?

İstanbulspor - Galatasaray maçında son dakikalar oynanıyor. Maç özetini izlemek isteyen taraftarlar internette, İstanbulspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? 4 Mart İstanbulspor - Galatasaray gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Galatasaray maç özeti linki var mı? İşte maç özeti ve detaylar...

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İstanbulspor - Galatasaray hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. İstanbulspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? 4 Mart İstanbulspor - Galatasaray gollerini izle!

İstanbulspor - Galatasaray maçı 4 Mart Cumartesi 2023 yani bugün saat 17:00 'da başladı.

İstanbulspor - Galatasaray hazırlık maçını Galatasaray'ın resmi Youtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İstanbulspor - Galatasaray maçı GS Youtube kanalında ücretsiz verilecek.

Maç 6-0 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

  • 8. dakika : Milot Rashica
  • 19. dakika : Sergio Oliveira
  • 40. dakika : Bafetimbi Gomis
  • 55. dakika : Emin Bayram
  • 84. dakika : Nicolo Zaniolo
  • 88. dakika : Elo Dubois

Maç özetinin Galatasaray Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbulspor Galatasaray Gündem Spor Haberler Son Dakika

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