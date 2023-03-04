İstanbulspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? 4 Mart İstanbulspor - Galatasaray gollerini izle! Golleri kim attı?
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İstanbulspor - Galatasaray maçında son dakikalar oynanıyor. Maç özetini izlemek isteyen taraftarlar internette, İstanbulspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? 4 Mart İstanbulspor - Galatasaray gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Galatasaray maç özeti linki var mı? İşte maç özeti ve detaylar...
İstanbulspor - Galatasaray hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. İstanbulspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? 4 Mart İstanbulspor - Galatasaray gollerini izle!
İstanbulspor - Galatasaray maçı 4 Mart Cumartesi 2023 yani bugün saat 17:00 'da başladı.
İstanbulspor - Galatasaray hazırlık maçını Galatasaray'ın resmi Youtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
İstanbulspor - Galatasaray maçı GS Youtube kanalında ücretsiz verilecek.
Maç 6-0 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 8. dakika : Milot Rashica
- 19. dakika : Sergio Oliveira
- 40. dakika : Bafetimbi Gomis
- 55. dakika : Emin Bayram
- 84. dakika : Nicolo Zaniolo
- 88. dakika : Elo Dubois
Maç özetinin Galatasaray Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor.