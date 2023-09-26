İstanbulspor - Galatasaray maç kadrosu 11'i! Galatasaray'ın 11'i belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İstanbulspor - GS maçı 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak. Maç öncesi Galatasaray'ın maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, Galatasaray'ın 11'i belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İstanbulspor - GS maçı 11'leri açıklandı. İşte, İstanbulspor Galatasaray maç kadrosu 11'i!

İstanbulspor Galatasaray maç kadrosu 11'leri! Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak. Maç öncesi Galatasaray'ın maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, Galatasaray'ın 11'i belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İstanbulspor - GS maçı 11'leri açıklandı. İşte, İstanbulspor Galatasaray maç kadrosu 11'i haberimizde...

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU 11'İ

İstanbulspor; Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim

Galatasaray; Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GALATASARAY YENİLMİYOR

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

İSTANBULSPOR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'da karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile sürpriz şekilde yollar ayrıldı.

EKSİKLER

İstanbulspor'da statü gereği Gianelli Imbula forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek. Öte yandan Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz statü gereği maç kadrosunda yer alamayacak.