İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan İstanbulspor - Fenerbahçe maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Pazar günü İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbulspor - Fenerbahçe karşılaşması Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak saat 20:00'da canlı yayınlanacak ve Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.